Calciomercato Napoli, su Sutalo irrompe l'Arsenal: la situazione

Calciomercato Napoli - Oltre a Napoli e Fiorentina, su Josip Sutalo sembra esserci forte l'Arsenal come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport:

"Uno sforzo economico notevole ci vuole sicuramente per convincere la Dinamo Zagabria, battere la concorrenza dell’Arsenal e prendere Josip Sutalo: la Fiorentina ha offerto quindici milioni per assicurarsi il forte centrale, 23 anni, ma è una cifra che ancora non basta a soddisfare il club croato, anzi, e l’inserimento dei “Gunners” non agevola il compito considerando la facilità di spesa dei club inglesi. Compresi i vari bonus, ce ne vuole un’altra decina, milione più milione meno, ed è una quota che sta “spaventando” gli uomini di mercato di Commisso".