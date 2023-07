Calciomercato Napoli, strategia tra presente e futuro per i portieri: i dettagli

Calciomercato Napoli - Non solo la questione difesa e centrocampo per il Napoli. Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno, per i portieri il Napoli sta portando avanti una strategia tra presente e futuro: Gollini sarà un vice affidabile, poi per i prossimi anni c’è l’intenzione di puntare su Caprile del Bari in prospettiva.

Il Napoli sta lavorando per raggiungere l’accordo sull’ingaggio del portiere classe ‘2001 che poi dovrebbe andare in prestito all’Empoli, sprovvisto dell’estremo difensore titolare dalla cessione di Vicario al Tottenham.