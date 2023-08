CorSport - De Laurentiis alle prese con la spina Lozano: il calciatore reclama tre stipendi prima di andare al Psv

Calciomercato Napoli - Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Hirving Lozano al Psv, ma a quanto pare non è così. Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport manca l'accordo sulla buonuscita tra l'ala messicana ed il club di Aurelio De Laurentiis mentre tra le due società c'è intesa totale su ogni dettaglio.

Hirving Lozano

Lozano al Psv, le ultime

Come si legge sul Corriere dello Sport, la situazione legata al trasferimento di Lozano va decisamente monitorata. In Olanda parlavano di visite mediche imminenti per il Chucky, ma oggi il Corriere dello Sport aggiunge un dettaglio non di poco conto sul Chucky: