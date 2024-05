Calciomercato Napoli, spunta la cifra esatta del budget stanziato: piena sintonia tra ADL e Conte

Quale sarà il budget del Napoli per il mercato? L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega come tra Antonio Conte ed il presidente De Laurentiis ci sia stata sintonia sulle operazioni in entrata da fare. Non ci saranno colpi da capogiro, ma profili funzionali alle caratteristiche che vorrà il tecnico senza però mai sforare i parametri economici fissati dal club.

Conte Napoli: stanziato budget per il calciomercato

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela la cifra da cui ripartirà il Napoli per le operazioni di mercato in entrata: