Calciomercato Napoli, si punta sulla linea verde: 5 obiettivi grazie al tesoretto di Osimhen

Quali saranno gli acquisti del Napoli? L'idea del club è quella di aprire un nuovo ciclo con calciatori giovani in grado di poter dare anche energie fresche ad una rosa apparsa priva di motivazioni dopo la vittoria dello scudetto. Per questo motivo, come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, il Napoli punterà su una linea verde di colpi. A finanziare in gran parte questo progetto sarà la cessione di Victor Osimhen per 130 milioni di euro.

Quali saranno gli acquisti del Napoli?

Napoli - Secondo quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport il presidente Aurelio De Laurentiis ha tracciato la linea guida sui profili da andare a ricercare per rinforzare il Napoli. Verranno presi calciatori freschi e nel pieno della loro carriera. Non si punterà dunque su 29-30enni. Per il centrocampo piaccionio sia Sudakov che Ferguson. In attacco sono invece tre i nomi che il club sta studiando con grande attenzione secondo il quotidiano: Gimenez del Feyenoord, Zirkzee del Bologna ed infine David del Lille. Parliamo di calciatori che comunque non hanno una valutazione bassa, ma il Napoli vuole provarci forte del tesoretto che riceverà dalla cessione di Victor Osimhen che piace molto in Premier League.