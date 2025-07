Calciomercato Napoli, scambio Milinkovic-Ngonge: spunta doppio indizio che lascia pochi dubbi

Calciomercato Napoli - Arrivano due indizi molto importanti per quanto riguarda le trattative (slegate) che riguardano Vanja Milinkovic Savic al Napoli e Cyril Ngonge al Torino come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport.

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport su Milinkovic e Ngonge:

"Vicina la definizione di un doppio affare con il Toro: Cyril Ngonge in granata, in prestito con diritto di riscatto (1 milione più 11); e il portiere serbo Vanja Milinkovic-Savic, 28 anni, al Napoli per 17,5 milioni pagabili in più rate. Indizio: ieri Milinkovic non ha giocato l'amichevole con l'Ingolstadt, solo panchina per lui. Indizio bis: Ngonge sarà oggi a Torino".