Gazzetta - Udinese interessata a Gaetano: l'azzurro può finire nell'affare Samardzic, la situazione

Calciomercato Napoli - Come si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, l'Udinese potrebbe acquistare un calciatore del Napoli. Ai friulani interessa molto il centrocampista Gianluca Gaetano che potrebbe essere inserito nella trattativa tra friulani e partenopei per il trasferimento in azzurro di Lazar Samardzic.

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport:

"Perché le caselle degli extra sono già occupate. In attesa di quel che deciderà il Tucu Pereyra che si sta allenando a Udine, la città che ama, il club non ha mollato la pista Gaetano del Napoli. L’Udinese che domani partirà per il ritiro austriaco (oggi prima amichevole nella sua Udinese Arena contro la Rappresentativa Carnica) di Bad Kleinkircheim ritroverà in Carinzia il talentuoso Lazar Samardzic che ha tanti estimatori. In testa c’è il Napoli con il quale si potrebbe imbastire la trattativa (si parte da 25 milioni) per portare in Friuli il jolly offensivo Gianluca Gaetano, un 2000 che ha bisogno di un minutaggio importante".