Addio Allan, retroscena CdM: passaggio all'Everton rischiava di saltare! Tentativo dell'Inter che offriva Brozovic: i dettagli

Ultime calciomercato Napoli. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha riportato un clamoroso retroscena sulla cessione di Allan. Sul brasiliano, infatti, non c'era solamente l'Everton, ma anche l'Inter ha fatto un tentativo mettendo sul piatto il cartellino di Marcelo Brozovic:

Il trasferimento di Allan all’Everton è stato in bilico fino a una decina di giorni fa perché Ancelotti ha dovuto fronteggiare l’inserimento dell’Inter che si fece avanti anche a gennaio proponendo Vecino come contropartita. Allan è rimasto solo un sogno per Conte. L’Inter ha offerto al Napoli Brozovic, che ha un contratto fino a giugno 2022 con un ingaggio di 3,5 milioni a stagione, oppure un conguaglio economico dilazionato in più anni, un dettaglio che ha fatto la differenza perché l’Everton versa al Napoli 25 milioni in un’unica soluzione.