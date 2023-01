CdM - Rinnovi Napoli: Rrahmani vicino alla firma, incontro con l'entourage in settimana! Si attende l'annuncio per Lobotka, novità per Di Lorenzo

Il Napoli lavora per il futuro del club, con De Laurentiis e Giuntoli che pensano di bloccare con dei rinnovi di contratto i calciatori migliori del progetto avviato con Spalletti. Sono diversi i giocatori che stanno trattando con la SSC Napoli il rinnovo del contratto, tra cui anche Rrahmani, Lobotka e Di Lorenzo.

Calciomercato Napoli - C'è grande attesa in città per quelli che sono i rinnovi delNapoli con alcuni giocatori che la tifoseria ormai ritene insostituibili. Ma a Napoli hanno dimostrato che tutti possono essere sostituiti, ma, nonostante ciò, si lavora su quei rinnovi di contratto che possono dare continuità al progetto di Spalletti. Queste le ultime sulla situazione di Rrahmani, Lobotka e Di Lorenzo dal Corriere del Mezzogiorno:

Rrahmani è sempre più vicino al rinnovo del contratto, la prossima settimana dovrebbe esserci un incontro con il suo entourage per definire il prolungamento dell’intesa. Il giocatore va in scadenza a giugno 2024, dovrebbe allungare il suo contratto fino al 2027.

S’attende soltanto l’annuncio per Lobotka, nel corso del mese di gennaio dovrebbe essere rivisto anche il contratto di Di Lorenzo. Prima, però, c’è il campo. Dopo la lunga sosta per il Mondiale, c’è una full immersion di sei partite in venticinque giorni ripartendo dalle luci di San Siro.