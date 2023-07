CorSport - Zielinski-Napoli, si va verso il rinnovo: rifiutata mega offerta per restare da parte del polacco

Calcio Napoli - Piotr Zielinski viaggia verso il rinnovo di contratto con il Napoli si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. C'è grande ottimismo tra le parti in causa che si rivedranno nuovamente a stretto giro. Il centrocampista polacco ha scelto di restare ancora in azzurro nonostante l'offerta al ribasso da parte del club del presidente De Laurentiis.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"L'ottimismo, invece, è lo sfondo del quadro del rinnovo del contratto di Zielinski, in scadenza nel 2024, dopo la prima riunione andata in scena venerdì a Dimaro tra Adl e il suo agente Bart Bolek: il Napoli ha formulato un'offerta ritoccata verso il basso, rispetto all'ingaggio da 4,8 milioni per l'ultima stagione, e le parti hanno deciso di rivedersi ancora.

Con una certa fiducia per il brindisi, come auspicato dalla squadra - grande tifosa dell'accordo - e soprattutto da Zielo. Lui vuole continuare a giocare con il Napoli e lo ha detto, ripetuto e sottolineato con il grande rifiuto alla super proposta araba dell'Al-Ahli".