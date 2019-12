Rifondazione Napoli, Gazzetta: ADL farà piazza pulita partendo dai rivoltosi. Stavolta Koulibaly davanti ad offerte da 100 milioni andrà via

Ultimissime Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci sarà una autentica rifondazione nell'organico azzurro la prossima estate di calciomercato. De Laurentiis cederà tutti coloro che quest'anno hanno fatto capire di essere arrivati alla fine di un ciclo in azzurro.

"La delusione dell’ambiente è la stessa che prova Koulibaly che di questa città si sente un paladino. Non perde occasione, il difensore, per ricordare che qui sono nati i suoi figli, che ai napoletani è legato da un feeling particolare, di affetto. Ma il calcio è anche imprevedibilità e, dunque, c’è anche la possibilità che Kalidou possa essere ceduto a fine stagione. Nella scorsa estate, per sua stessa ammissione, Aurelio De Laurentiis ha respinto l’offerta di 100 milioni presentatagli dal Manchester United. Nella prossima, però, se gli dovesse pervenire la stessa offerta, difficilmente la rispedirà al mittente, come da lui stesso anticipato. Nelle intenzioni del presidente c’è una rifondazione dell’organico, una sorta di rigenerazione del gruppo, soprattutto dopo quanto accaduto all’inizio di questo mese e le conseguenze che, ancora oggi, condizionano l’armonia del gruppo e il rapporto tra le varie componenti il club"