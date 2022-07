Calciomercato Napoli, richiesta Torino per Elmas! La risposta di De Laurentiis

Calciomercato Napoli. Diversi rumors si rincorrono su Elijf Elmas. Il giovane centrocampista macedone del Napoli ha diversi estimatori in Italia e non solo, con diversi club che hanno bussato alla porta di De Laurentiis per chiedere informazioni.

Elmas

Calciomercato Napoli, richiesta Torino per Elmas

Elmas è molto apprezzato da Spalletti (l'anno scorso è stato il più impiegato) ed ha un contratto lungo con il club azzurro. Nonostante questo, come riporta Il Mattino, nelle ultime ore c'è stata una richiesta anche del Torino per lui (dopo quella del Milan): la riposta del Napoli è stata però netta, perchè il club intende puntare ancora sul ragazzo anche nella prossima stagione.