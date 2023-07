CorSport - Giuntoli voleva Lukaku al Napoli per sostituire Osimhen: il retroscena

Calciomercato Napoli - Clamoroso retroscena di mercato scritto questa mattina da Ivan Zazzaroni sulle pagine del Corriere dello Sport. il giornalista rivela infatti come Cristiano Giuntoli, prima del trasferimento alla Juventus, aveva pensato davvero ad un nome top per l'attacco del napoli qualora si fosse realmente palesata un'offerta choc per Victor Osimhen. Il nome in questione è quello di Romelu Lukaku.

Romelu Lukaku

Retroscena Lukaku al Napoli

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport a firma di Ivan Zazzaroni: