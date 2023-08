Gazzetta - Beffa Gabri Veiga: cosa trapela da casa Napoli. Non si esclude una mossa di De Laurentiis

Calciomercato Napoli - La Gazzetta dello Sport questa mattina racconta un po' cosa trapela da casa Napoli dopo la beffa Gabri Veiga che ha deciso, a 21 anni, di accettare la proposta faraonica dell'Al Ahli anzichè approdare nel club campione d'Italia che gli avrebbe permesso anche di disputare la prossima Champions League.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport su Gabri Veiga:

"Spiazzati, ma non impreparati e comunque sereni di avere una rosa completa che, se possibile, va migliorata ma che alla fine è già competitiva così. Da casa Napoli è quanto trapela, anche se non è escluso che il presidente Aurelio De Laurentiis esterni la sua verità a proposito della trattativa col Celta Vigo per Gabri Veiga, finito invece in Arabia Saudita all’Al Ahli con un cambio di direzione improvviso dell’esperto agente israeliano Pini Zahavi".