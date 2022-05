Calciomercato Napoli, Luperto verso la permanenza ad Empoli: c'è un nome in pole come quarto centrale

Calciomercato Napoli. Rrahmani e Juan Jesus confermati, Koulibaly in bilico con il futuro. Il reparto centrale della difesa del Napoli, al momento, riparte da questi tre nomi in vista della prossima stagione.

Bisognerà completare il reparto dopo l'addio della meteora Tuanzebe, con il Napoli a caccia di un quarto centrale difensivo. Ecco quanto riportato in merito da Repubblica:

Sebastiano Luperto dovrebbe essere riscattato dall’Empoli per 3 milioni, il diesse Giuntoli ha messo nel mirino Leo Ostigard che si è messo in evidenza nel Genoa (ma è di proprietà del Brighton) nonostante la retrocessione in B del Grifone.