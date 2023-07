CorSport - La Lazio piomba su Politano: rinnovo in stand by con il Napoli

Calciomercato Napoli - Matteo Politano nel mirino della Lazio scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che racconta anche qualche indiscrezione che proviene da ambienti molto vicini all'ala destra degli azzurri. Politano ha altri due anni di contratto con la società del presidente Aurelio De Laurentiis ma al momento di prolungamento contrattuale non se ne è proprio discusso.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport per quanto riguarda Matteo Politano:

"Nelle ultime ore ha preso corpo la candidatura di Matteo Politano, romano di nascita ed ex settore giovanile della Roma, ala di piede sinistro in forza al Napoli. Il suo contratto scade nel 2025 e le richieste di rinnovo a De Laurentiis si sono fatte nelle ultime settimane particolarmente pressanti. Piace a Sarri, sembra essere davanti a Orsolini. Ha il profilo giusto per caratteristiche tecniche e per esperienza.

Il ct Mancini lo ha spesso convocato e utilizzato con l’Italia, rimase escluso in exremis dalla lista per l’Europeo 2021. Ha giocato in Champions. E certe indiscrezioni sono arrivate anche da Velletri, dove sarebbe attratto da interessi extracalcistici con amici che lo danno per sicuro alla Lazio".