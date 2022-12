Repubblica - Ounahi l'erede di Zielinski: Giuntoli ci pensa, il prezzo

Il Napoli è pronto a sostituire Piotr Zielinski con un nuovo acquisto. Perché il calciatore polacco è in scadenza 2024 e potrebbe anche non rinnovare. Arrivano aggiornamenti da La Repubblica sul possibile arrivo a Napoli di Ounahi dopo il grande Mondiale col Marocco.

Calciomercato Napoli - Il Napoli pensa seriamente di affondare il colpo comprando Ounahi per sostituire Zielinski in vista del futuro. Questo quanto scrive La Repubblica:

Il Napoli non si farebbe trovare impreparato e potrebbe piazzare un colpo di prospettiva soprattutto per la prossima stagione. L’interesse concreto per Azzedine Ounahi va proprio in questa direzione. Il 22enne è stata una delle sorprese del Mondiale col Marocco. È un centrocampista moderno, elegante e molto efficace quando si tratta di proporsi. Sarebbe una mezz’ala ideale nel 4-3-3. L’Angers ha fiutato l’affare: il club francese vorrebbe venderlo adesso per farlo partire a giugno. La valutazione, dopo l’esibizione in Qatar, è salita a 20- 25 milioni. Il Napoli vorrebbe investire meno, ma è tentato dal grande colpo in prospettiva.