Idea Ounahi, Il Mattino - Giuntoli sulle sue tracce, ecco quanto costa ma occhio alla concorrenza

L'edizione odierna del Mattino mette in risalto l'idea Ounahi. Infatti nelle pagine dello Sport riferisce dell'interesse del Napoli per il centrocampista marocchino, una delle rivelazioni dell’ultimo mondiale in Qatar.

Calciomercato Napoli, idea Ounahi

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli segue con attenzione il 22enne talento francese dell’Angers. Ma il Napoli non è l'unico club sulle sue tracce, anzi, la concorrenza è abbastanza folta: Inter, Leicester, Betis, Leverkusen e Marsiglia sono solo alcuni club che vorrebbero mettere le mani sul suo cartellino.

Quanto costa Ounahi? Il quotidiano Il Mattino ci fornisce così ulteriori dettagli tra cui anche il costo dell'operazione.

Prezzo Ounahi

Azzedine Ounhai è un centrocampista completo che riesce ad abbinare quantità e qualità (la valutazione è intorno ai 25 milioni di euro), e sarebbe un profilo ideale per il Napoli perché è un talento in prospettiva: un’operazione come quella del georgiano Kvaratskhelia che è arrivato a giugno scorso ma sul quale il direttore sportivo azzurro Giuntoli si mosse in anticipo riuscendo a battere sul tempo tutta la concorrenza.

