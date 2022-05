Ospina-Napoli, nei prossimi giorni contatti per il rinnovo: in caso di addio è già pronto il nuovo vice-Meret

Notizie Napoli calcio. Il dualismo (sportivo) tra Ospina e Meret potrebbe essere arrivato al capolinea. Il Napoli sta valutando la posizione dei due portieri e prenderà una decisione al termine della stagione.

Sembra scontato che uno tra Ospina e Meret non indosserà più la maglia del Napoli la prossima stagione, con il club azzurro che ha già in mente a chi affidare il ruolo di nuovo vice-titolare. Ecco quanto scritto da Il Mattino:

E resta ancora aperto il discorso del rinnovo di Ospina che è in scadenza di contratto il 30 giugno: previsti nei prossimi giorni contatti del suo agente con il club azzurro, il colombiano senza il prolungamento dell'intesa andrebbe via a parametro zero. La sua partenza darebbe la certezza della permanenza di Meret e arriverebbe un nuovo vice che potrebbe essere Sirigu.