Tuttosport - De Laurentiis-Osimhen, deadline offerte choc entro il 31 luglio. Da agosto scatterà il rinnovo: cifre e dettagli

Calcio Napoli - De Laurentiis aspetterà fino al prossimo 31 luglio eventuali proposte indecenti per il cartellino dell'attaccante Victor Osimhen. Il presidente del Napoli, in una delle interviste rilasciate a margine della presentazione delle nuove maglie, ha provocato i parigini dichiarando di essere l'unico club in grado di prendere VO9 ma devono al contempo tirare fuori un 'duecentino'.

Rinnovo di Osimhen con il Napoli

Ecco cosa si legge questa mattina su Tuttosport per quanto riguarda il futuro di Osimhen. Il quotidiano evidenzia come ci sia una deadline di comune accordo tra De Laurentiis ed il manager di Osimhen come vi avevamo raccontato in esclusiva qualche settimana fa su CalcioNapoli24 (CLICCA QUI)