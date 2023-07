CorSport - Non c'è l'accordo per il rinnovo di Osimhen: il calciatore sente di meritare di più e valuta la luna

Calciomercato Napoli - Non c'è accordo tra il Napoli e Victor Osimhen per quanto riguarda il prolungamento del contratto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. L'incontro tra De Laurentiis e Calenda non è andato a buon fine e sullo sfondo restano sempre i pericolo per un'offerta choc che potrebbe arrivare da un momento all'altro.

Victor Osimhen

Rinnovo di Osimhen, le ultime

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport per quanto riguarda Osimhen: