Gazzetta - Osimhen-Napoli: l'inserimento della clausola rescissoria può sbloccare il rinnovo

Calcio Napoli - Una clausola rescissoria inserita nel prolungamento contrattuale di Victor Osimhen potrebbe agevolare molto il prolungamento del contratto da parte dell'attaccante si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport che fa il punto della situazione sul futuro di Victor in azzurro. Si attende un nuovo incontro tra De Laurentiis e l'agente del calciatore.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport su Osimhen:

"Si attende l’incontro fra il presidente De Laurentiis e l’agente Roberto Calenda per riprendere il discorso su un prolungamento di contratto non semplice. C’è ancora tanta distanza fra la cifra richiesta per l’eventuale cessione (180 milioni) e l’offerta del club per il rinnovo (6 milioni netti). Ma i rapporti sono buoni e una soluzione si potrebbe trovare inserendo nel nuovo accordo una clausola rescissoria con la quale il prossimo anno il centravanti possa anche decidere di cambiare".