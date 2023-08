CorSport - Tutto fatto per il rinnovo di Osimhen: manca solo la firma fino al 2027

Calciomercato Napoli - Il Napoli e Osimhen sono davvero molto vicini a firmare il prolungamento di contratto fino al 2027 si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Il quotidiano racconta la maratona che c'è stata tra De Laurentiis e Calenda, l'agente del centravanti nigeriano. C'è l'accordo su tutto, si attende solo la firma con tanto di annuncio ufficiale.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport sul rinnovo di contratto dell'attaccante Osimhen:

"Victor Osimhen è l’uomo del momento, ma pure quello dei sogni, se ne è stato per tre mesi all’ombra di se stesso, il dominatore incontrastato di una scena esclusivamente sua, ha rappresentato una suggestione per il Psg, ha scoperto di valere 200 milioni di euro («un duecentino»), ha atteso di rinnovare un contratto che sta ancora lì e che proprio nell’ora - le 8.30 di venerdì 11 agosto - in cui Aurelio De Laurentiis ha salutato la squadra e se ne è andato in vacanza sembra sia prossimo a essere firmato.

Il Napoli e Osimhen sono (sarebbero) a distanza ravvicinata per dirsi ancora sì fino al 2027".