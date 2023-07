CorSport - Osimhen dichiara amore al Napoli e chiude l'asta. Anche il PSG si è rassegnato: la situazione

Calciomercato Napoli - Victor Osimhen dichiara amore al Napoli e chiude l'asta si legge questa mattina sul Corriere dello Sport che avvicina in qualche modo l'attaccante nigeriano verso quel prolungamento contrattuale che tutto l'ambiente Napoli aspetta. Con Victor e Kvaratskhelia, si partirebbe da una base molto forte per provare a vincere ancora anche la prossima stagione.

Ecco cosa scrive questa mattina il Corriere dello Sport sul futuro di Victor Osimhen:

"Ci sono domande che galleggiano nell’afa, è il mercato che le pone senza troppi giri di fantasia: e sarà un caso, o forse no, che (quasi) contemporaneamente dalla Francia, Parigi e Psg ovviamente, comincino a circolare indiscrezioni insospettabili, la tentazione di prendere Kolo Muani, proprio mentre Osimhen ha inondato il web di se stesso, di idee che rafforzano concetti teoricamente astratti.

Qualcosa è successo, non è mica sempre “colpa” dei giornalisti, ci sono stati echi, cifre, richieste indecenti da 180 milioni che De Laurentiis avrebbe invocato per sacrificare Osimhen; c ’è stato l’ appuntament o con il manager Calenda , una pro posta di rinnovo, strategie eguali e diverse. E poi, adesso, c’è dell’altro: c’è il Paris Saint-Germain che si è messo a guardare a Francoforte, all’Eintracht, dunque a Kolo Muani, ma guarda un po’ proprio quando nella confessione di Victor Osimhen compare una precisa volontà".