Gazzetta - Osimhen chiede un Napoli più forte per rinnovare: vuole restare per vincere

Calciomercato Napoli - Non è solo una questione di proporzionalità dell'ingaggio alla valutazione del cartellino ma anche la voglia di sapere se sarà un Napoli competitivo. Sarebbero questi aspetti, al momento, secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, a non far decollare l'accordo per il prolungamento contrattuale tra l'attaccante Victor Osimhen ed il presidente Aurelio De Laurentiis.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda il futuro di Osimhen

"In effetti i motivi per cui ancora la trattativa non è ancora decollata sono altri e non solo economici. Nel senso che se la valutazione del cartellino, da parte del club, è intorno ai duecento milioni poi sull’ingaggio il giocatore col suo procuratore si attende un ragionamento consequenziale sulle cifre. E l’offerta di circa 6,5 milioni netti (più bonus) non sarebbe all’altezza di quella valutazione.

Ma non finisce qui il discorso perché Osimhen è legato al club e alla città e chiede di conoscere quale sarà la competitività della squadra, insomma come verranno sostituiti i partenti (dal sicuro Kim, ai probabili Zielinski, Lozano e Demme in scadenza fra un anno). Morale: Victor vuole restare per vincere e non per attendere lidi migliori".