CorSport - L'Arabia Saudita saccheggia il Napoli: non solo Zielinski, offerte choc per altri due azzurri

Come si legge sul Corriere dello Sport, l'Al-Nassr fa sul serio per Mario Rui. Ci sarebbe stata una telefonata tra Cristiano Ronaldo ed il terzino sinistro azzurro che ci sta pensando molto seriamente al trasferimento. Per Zielinski invece ci sarebbe una proposta choc da 36 milioni d'ingaggio. Il Napoli osserva senza disperarsi sapendo che sarebbero pronti subito 25 milioni per il cartellino senza dover nemmeno sprecare energie per trattare. Infine anche Lozano è tra gli obiettivi sauditi. De Laurentiis qualche giorno fa mandò quasi un ultimatum al messicano dichiarando a Espn: "Non credo che Hirving sia stupido e quando arriverà il momento di incontrare il suo allenatore e di essere in ritiro, capirà cosa sia meglio: se prolungare il contratto o provare altre esperienze".