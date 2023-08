La risposta di ADL al Psv dopo l'offerta da 10 milioni per Lozano: il retroscena

Calciomercato Napoli - Secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, l'offerta da 10 milioni che avrebbe presentato il Psv per Hirving Lozano non avrebbe convinto molto il Napoli. Nello specifico, secondo il quotidiano, De Laurentiis ne pretenderebbe almeno il doppio per cedere il messicano con il contratto in scadenza nel 2024.

