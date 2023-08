CorSport rivela: Zielinski voleva che il taglio stipendio avvenisse tra un anno mentre ADL subito. Inviato ultimatum a Piotr

Calciomercato Napoli - Questa mattina il Corriere dello Sport racconta come Piotr Zielinski ed il Napoli siano giunti praticamente ad un bivio. Vero che il calciatore ha accettato una decurtazione dell'ingaggio ma vuole che questa decisione abbia praticamente esecutività dalla prossima stagione e non in questa. Una decisione, secondo quanto si legge sul quotidiano, che non è piaciuta a De Laurentiis.

Aurelio De Laurentiis

Zielinski non rinnova con il Napoli

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport per quanto riguarda Zielinski: