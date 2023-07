CorSport - Non si sblocca il rinnovo Osimhen: cosa crede Victor dell'offerta del Napoli

Calciomercato Napoli - Non si è ancora sbloccato il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport che sottolinea come la storia, al momento, sia in alto mare tra le due parti. Ieri Garcia ha confermato di aver sentito l'attaccante nigeriano in questi giorni.

Rinnovo Osimhen con il Napoli, le ultime

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport sul discorso prolungamento contrattuale di Osimhen: