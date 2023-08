Rinnovo Kvaratskhelia, CorSport: il Napoli offre il doppio dell'ingaggio ma Khvicha aspira a migliorare notevolmente

Calciomercato Napoli - Nei mesi scorsi si era parlato di un rinnovo praticamente soltanto da ufficializzare per quanto riguarda Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, la partita invece è più che mai aperta. Tra le parti c'è la volontà di prolungare l'attuale accordo ma c'è diversità di vedute per quanto riguarda la parte economica.

Ecco cosa scrive questa mattina il Corriere dello Sport sul rinnovo di Kvaratskhelia:

"Nei pressi della partita, più probabilmente dopo, dovrebbe anche andare in scena un incontro tra il suo agente, Mamuka Jugeli, e Adl. La questione del rinnovo, infatti, non è ancora stata definita, nonostante l’ottimismo diffuso a Dimaro, sui titoli di coda del primo ritiro: il manager georgiano si presentò per l’ultima amichevole con la Spal, si prese una notevole dose di pioggia in una serata da tregenda e poi andò a cena con gli uomini del mercato.

A quanto pare il Napoli propone il doppio dell’ingaggio attuale, ma Kvaratskhelia aspira a migliorare notevolmente".