Zielinski-Lazio, CorSport: ADL ha chiesto 35 milioni a Lotito. L'agente di Piotr atteso a Dimaro

Calciomercato Napoli - Tiene sempre banco il tema legato al futuro di Piotr Zielinski con il Napoli. De Laurentiis è stato chiaro sia con lui e Lozano: senza rinnovo non giocheranno la prossima stagione pur avendo un altro anno di contratto. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, a Dimaro è atteso l'agente del centrocampista polacco. Il Napoli chiede una cifra importante per cederlo alla Lazio.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"È ripreso il dialogo anche con De Laurentiis. La Lazio insiste per Piotr Zielinski, in scadenza di contratto nel 2024. Respinta la prima offerta: 20 milioni più 5 di bonus. Pare che il presidente del Napoli ne abbia chiesti 35, solo cinque in meno facendo riferimento ai 40 incassati per Milinkovic. È dura, ma non impossibile, la variabile sarebbe legata al rinnovo del polacco con il Napoli.

Sarri lo aspetta, gli ha manifestato da mesi il suo interesse, lo ha allenato anche in precedenza all’Empoli: legame solidissimo, ma certo Zielinski si dovrebbe separare dai campioni d’Italia. Non dovrebbe andare in Arabia Saudita".