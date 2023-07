Retroscena Osimhen-Al Hilal, Gazzetta: Victor ed il Napoli hanno respinto offerta prima ancora di riceverla

Calciomercato Napoli - Nella giornata di ieri "L'Equipe" aveva lanciato l'indiscrezione secondo cui gli arabi dell'Al-Hilal avrebbero presentato un'offerta al Napoli per l'attaccante Osimhen dopo aver incassato il no secco di Kylian Mbappè. Questa mattina la Gazzetta dello Sport racconta un retroscena su questa vicenda.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Con le dovute proporzioni, il compromesso tra il Napoli e Victor Osimhen può definirsi storico. I motivi sono diversi. Il primo, più eclatante, è che avvicinarsi in questo particolare periodo ha un significato speciale. L’Al Hilal non ha avuto nemmeno il tempo di preparare un’offerta faraonica per il nigeriano, che un’eventuale proposta da capogiro per club e giocatore è stata rispedita al mittente prima ancora di essere recapitata. Gli arabi avevano pensato nelle scorse ore di ripiegare sull’attaccante del Napoli dopo la rinuncia decisa di Mbappé, che si è addirittura rifiutato di incontrare la delegazione inviata a Parigi per provare a convincerlo".