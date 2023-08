Gazzetta - Congelato il rinnovo di Zielinski, irrompe mega offerta Al Ahli: il Napoli apre alla cessione

Calciomercato Napoli - Il rinnovo di Zielinski con il Napoli è stato definito in tutti i suoi dettagli ma manca la firma. Come si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, tutto è stato praticamente congelato. Questo perchè c'è stata l'irruzione dell'Al-Ahli che ha offerto un ingaggio faraonico al calciatore polacco che il Napoli ha dichiarato adesso cedibile.

Ecco cosa scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport su Zielinski:

"L’Al Ahli è in missione in Italia, ha deciso di rompere gli indugi e di presentare una nuova offerta da capogiro al centrocampista polacco, finora sempre convinto di restare a Napoli e addirittura pronto a rinnovare con il presidente Aurelio De Laurentiis per altre quattro stagioni, abbassandosi sensibilmente l’attuale ingaggio da 3,5 milioni netti a stagione. L’accordo per il prolungamento di contratto c’è su tutto: cifre, modalità, tempi. Manca però la firma, l’atto che renderebbe ufficiale l’intesa raggiunta dopo mesi di lavoro e di chiacchiere tra le parti.

Cosa è successo nel frattempo? Ieri non è sceso in campo e si era fermato per una botta. E da tempo l’Al Ahli spinge per convincerlo a trasferirsi in Arabia: l’ultima offerta per il giocatore è un triennale da 12 milioni netti a stagione, quella al Napoli invece è di 20. E sarebbe un affare per tutti, visto che al momento Zielinski avrebbe un contratto in scadenza il prossimo giugno".