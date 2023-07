CorSport - Il Napoli ha il sì di Danso, offerti 22 milioni al Lens: la risposta del club francese

Calciomercato Napoli - Kevin Danso resta il nome più caldo per quanto riguarda il Napoli. Sembra essere davvero lui il nome preferito per rimpiazzare Kim. Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, gli azzurri hanno presentato un'offerta ufficiale al Lens pari a 22 milioni di euro per il cartellino del centrale.

Offerta Napoli per Danso

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda il difensore Kevin Danso. ?Il Lens ha rifiutato la prima offerta del Napoli pari a 22 milioni di euro: