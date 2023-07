Nuovo DS Napoli, CorSport: tre idee ed un possibile mister X

Calcio Napoli - Tre idee ed un mister X. Il posto da direttore sportivo è una casella vacante nell'organigramma del Napoli dopo la separazione da Cristiano Giuntoli. Questa mattina il Corriere dello Sport ha spiegato come in questo momento De Laurentiis abbia sicuramente altre priorità, ma entro il 15 settembre dovrà decidere a chi affidare quella mansione all'interno del club.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport per quanto riguarda il possibile nuovo DS del Napoli:

"E' vacante il posto da direttore sportivo, quello che Giuntoli ha occupato per otto anni, e per il quale le norme impongono una nomina ma senza fretta: potrebbe toccare ad Antonio Sinicropi, compagno di Valentina, dunque genero di Adl; oppure a uno tra Maurizio Micheli e Leonardi Mantovani; o ci sarebbe, infine, anche l’ipotesi del mister X, una figura da individuare e da sistemare al vertice di un’organizzazione che il Napoli pensa pure di non alterare".