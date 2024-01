Calciomercato Napoli, non solo Soumarè: spunta un nuovo nome dalla Bundesliga

Calciomercato Napoli - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport , il Napoli starebbe puntando anche ad un nome nuovo per dare alla mediana forza e muscoli. Soumaré piace, ma nei radar è spuntato un nuovo nome: Manu Kouadio Koné, classe 2001, del Borussia Mönchengladbach.

Manu Kouadio Koné Napoli

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Non solo talento, in ogni caso, anche sostanza e muscoli. Così la dirigenza azzurra pensa anche a un altro innesto che possa aggiungere fisicità. L’ultima idea, affrontata già approfonditamente, è Manu Kouadio Koné, classe 2001, del Borussia Mönchengladbach, giovane che è già sul taccuino delle grandi d’Europa. L’alternativa porta a Boubakary Soumaré, francese classe 1999 del Siviglia. Il giocatore è di proprietà del Leicester ma è in prestito al club andaluso, che può riscattarlo per 15 milioni ma che sta attraversando una stagione tutt’altro che semplice".