Notizie Napoli calcio. Il Frosinone ha di fatto chiuso il colpo Walid Cheddira per l'attacco (arrivato dal Bari via Napoli), ma gli intrecci di mercato tra azzurri e laziali potrebbero non essere finiti.

Calciomercato Napoli, Frosinone su due azzurri

Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport:

Intanto il Frosinone non perde di vista Alessio Zerbin (24) e Gianluca Gaetano (23), entrambi considerati obiettivi complicati e molto ambiti. Il centrocampista, in particolare, è richiesto dall’Empoli.