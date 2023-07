Milinkovic Savic al Napoli? CorSport svela cosa pensa il serbo degli azzurri

Calciomercato Napoli - Sergej Milinkovic Savic al Napoli? Questa indiscrezione è stata rilanciata qualche giorno fa dal Corriere dello Sport che questa mattina fa il punto della situazione per quanto riguarda il centrocampista serbo anche richiamando l'idea che porterebbe agli azzurri allenati da Rudi Garcia.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport per quanto riguarda la preferenza di Milinkovic Savic se dovesse lasciare la lazio in questa sessione di calciomercato:

"Il Napoli si era informato in tempi non sospetti. Lotito non deroga dal prezzo stabilito a suo tempo: 40 milioni cash per il cartellino di Sergej, prelevato dal Genk nell’estate 2015.

La Juve gioca al ribasso, l’Inter non ha il budget, il Napoli avrebbe soldi e giocatori (Zielinski e Politano) per trattare con Lotito senza essere attraente per Sergej, che non pare aver preso in considerazione le sirene arabe dell’Al-Hilal. Dalla Premier nessuno si è mosso con decisione.

In ballo, con la Signora, ci sarebbero il prestito di Pellegrini e il cartellino di Rovella, bloccato da Allegri. La Lazio non è interessata ad Arthur. Così si torna al punto di partenza. Milinkovic ha un altro anno di contratto da onorare. A Formello non pensano sia la peggiore delle ipotesi".