Maxime Lopez-Napoli, Gazzetta: si può chiudere a queste cifre. Accordo non difficile da trovare

Calciomercato Napoli - Maxime Lopez è uno degli obiettivi per il centrocampo del Napoli si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport. L'attuale centrocampista del Sassuolo è uscito allo scoperto in una intervista dichiarando che gli piacerebbe giocare in una squadra italiana del Sud e che il suo periodo in neroverde può dirsi chiuso.

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport su Maxime Lopez del Sassuolo: