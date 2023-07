CorSport - Maxime Lopez-Napoli: un collaboratore di Garcia ha già contattato il Sassuolo, il retroscena

Calciomercato Napoli - Novità importanti per quanto riguarda Maxime Lopez. Stando a quanto si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, un collaboratore di Rudi Garcia ha contattato già il Sassuolo per avere informazioni e capire se l'affare per portare il centrocampista in azzurro a stretto giro sia possibile. Gli emiliani hanno fatto sapere che il prezzo è di 15 milioni. Il calciatore dalla sua ha già espresso la sua volontà di giocare nel Napoli.

Interesse Napoli per Maxime Lopez

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport per quanto riguarda Maxime Lopez: