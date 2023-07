CorSport - Napoli interessato a Mavropanos: trattativa in corso, l'Amburgo ha già fissato il prezzo

Calciomercato Napoli - Dopo Manolas un altro Kostantinos per il Napoli? Come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, agli azzurri piace molto Kostantinos Mavropanos, difensore greco in forza ai tedeschi dell'Amburgo che quest'anno ha evitato la retrocessione dalla Bundesliga praticamente al fotofinish. Potrebbe essere lui il profilo per rinforzare davvero la difesa vista la probabile, ed ormai scontata, cessine di Kim al Bayern Monaco.

Kostantinos Mavropanos

Interesse del Napoli per Mavropanos

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport per Mavropanos: