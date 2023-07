Mario Rui in Arabia Saudita? CorSport: la decisione definitiva presa dal portoghese

Calciomercato Napoli - In questi giorni si è letto di una possibilità che Mario Rui lasciasse il Napoli in questa finestra di mercato. Sulle sue tracce ci sarebbe il club saudita dell' Al-Nassr con Cristiano Ronaldo che avrebbe contattato in prima persona il terzino sinistro di Sines parlandogli più che bene del campionato saudita che sta facendo la collezione di calciatori top giorno dopo giorno.

Mario Rui lascia il Napoli?

Questa mattina il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Mario Rui che ha un contratto con il Napoli in scadenza nel 2025: