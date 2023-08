Lozano-Psv, CorSport: due ostacoli complicano l'affare. Escluso uno scambio con gli olandesi

Calciomercato Napoli - L'accelerata per Lindstrom farebbe presupporre l'uscita di Hirving Lozano. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda l'offerta del Psv nei confronti dell'ala messicana che ha ancora un altro anno di contratto con il Napoli.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Il Psv vuole riportarlo a Eindhoven e ha offerto al Napoli 10 milioni più bonus - più o meno una quindicina di milioni in totale - ma De Laurentiis valuta il Chucky tra i 22 e i 23 milioni. Un bel po' in più. Tra l'altro, a un certo punto i club avevano provato a lavorare anche su Johan Bakayoko, esterno belga di 20 anni, ma poi l'Eintracht ha deciso di sbloccare Lindstrom. L'ingaggio di Lozano, per finire, è uno scoglio notevole per i parametri olandesi: più o meno 4,5 milioni per l'ultima stagione di un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno".