Repubblica - Futuro Lozano in bilico: non gli dispiacerebbe una nuova avventura

Ultimissime notizie di calciomercato oggi sul Napoli e il futuro del messicano Hirving Lozano. Perché l'esterno d'attacco del Napoli potrebbe andar via e provare una nuova avventura in vista della prossima stagione. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e con la maglia azzurra ha messo a segno 30 gol e 16 assist in 133 partite giocate.

Napoli: Lozano verso la cessione

Calciomercato Napoli - Lozano è uno dei nomi che il Napoli pensa di poter cedere in vista dell'estate del 2023. Il mercato potrebbe portar via l'attaccante messicano secondo quello che scrive l'edizione di Repubblica:

Hirving Lozano. Il futuro del messicano è in bilico: non gli dispiacerebbe una nuova avventura, e colsì la fascia destra è l’altro terreno di caccia dello scouting del Napoli.