CorSport - Lindstrom prima scelta del Napoli, ma c’è anche un piano B: tutto dipende da Lozano

Calcio Napoli - Non è un mistero che il Napoli stia cercando un esterno d'attacco. La situazione legata a Hirving Lozano sembra ormai piuttosto delineata con il messicano che sembra ormai fuori dal progetto tecnico di Rudi Garcia. Il suo contratto con scadenza 2024 non verrà rinnovato e si ascoltano offerte. Uno dei nomi nel mirino del Napoli è quello di Jesper Lindstrom dell'Eintracht Francoforte.

Jesper Lindstrom

Interesse Napoli per Lindstrom

Come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, la pista che porta a Lindstrom non è calda come quella di Gabri Veiga. Il calciatore ieri ha postato una bandiera italiana sul suo profilo scatenando la fantasia dei tifosi del Napoli. L'affare non è però in dirittura d'arrivo. C'è anche un piano B al calciatore dell'Eintracht: si chiama Zhegrova. Lindstrom resta sicuramente la prima scelta, ma attenzione ai colpi di scena.