Calciomercato Napoli: la decisione di Conte su Folorunsho, Simeone, Ngonge e Juan Jesus per gennaio

Calciomercato Napoli - Antonio Conte ha già scelto il destino di qualche suo calciatore in vista della sessione invernale di mercato che si aprirà ufficialmente il prossimo mese. Per quanto riguarda Giacomo Raspadori, il tecnico è stato molto chiaro: non intende privarsene anche se il minutaggio di Jack è sempre di più esiguo. Nel frattempo è stato deciso il futuro di altri azzurri.

Antonio Conte

Secondo l'edizione odierna de Il Mattino, Conte avrebbe bloccato sul nascere qualsiasi tipo di discorso legato ad un possibile addio di Folorunsho: ci crede e non vuole privarsene. Diverso è invece il discorso per quanto riguarda Simeone e Ngonge: il napoli sarebbe disposto ad ascoltare offerte a gennaio. A Juan Jesus invece è stato chiesto di trovarsi una squadra in quanto va a scadenza il prossimo 30 giugno.