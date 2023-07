CorSport - Rinnovo Kvara fino al 2029 già definito prima di Napoli-Milan di Champions: il retroscena

Calciomercato Napoli - Non resta solo che ufficializzare il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia scrive questa mattina il Corriere dello Sport. De Laurentiis e l'agente del calciatore georgiano hanno raggiunto l'accordo praticamente da diversi mesi. Kvara prolungherà l'intesa contrattuale fino al 2028 con opzione per l'anno successiva raddoppiando anche l'ingaggio.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport:

"Khvicha firmerà un nuovo contratto fino al 2028, con la possibilità di ritrovarsi dentro l’ormai classica opzione a favore del club azzurro fino al 2029, e praticamente raddoppierà il suo attuale stipendio da 1,4 milioni di euro: arriverà a 2,5 milioni più bonus, così da toccare i 3 milioni.

E allora, Kvara c’è: presente. Sereno e tranquillo dopo il primo ritiro e l’arrivo a Dimaro del suo agente, Mamuka Jugeli: lunedì è stato spettatore dell’esordio del suo pupillo al Comunale di Carciato con la Spal, ha fatto un’apparizione lampo con suo figlio e Cristian Zaccardo, l’uomo che ha proposto il tesoro Kvara a Giuntoli, ha cenato con Micheli in uno dei ristoranti dello Sport Hotel Rosatti e poi è andato via. C’era poco di cui chiacchierare, con il Napoli, la questione era già stata affrontata per benino con De Laurentiis prima del ritorno dei quarti di Champions con il Milan".