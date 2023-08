Gazzetta - Il Napoli rompe gli indugi per Koopmeiners: pronta mega offerta all'Atalanta! L'olandese attratto dalla Champions

Calciomercato Napoli - Teun Koopmeiners è un obiettivo di mercato del Napoli si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport. Gli azzurri faranno un tentativo per convincere l'Atalanta a cedere il centrocampista olandese. De Laurentiis sarebbe pronto ad offrire una cifra molto alta anche se i bergamaschi, dopo le cessioni di Boga e Hojlund non hanno particolare urgenza di vendere altri calciatori.

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda la volontà del Napoli di acquistare il cartellino del centrocampista Teun Koopmeiners dall'Atalanta:

"Il Napoli ha rotto gli indugi e ha trovato il profilo ideale per l’investimento importante in mezzo al campo. C’è un solo nome che mette tutti d’accordo: Teun Koopmeiners.

Il Napoli ha deciso di fare un tentativo, di aumentare la pressione sulla società bergamasca che non ha bisogno di cedere dopo aver incassato – e tanto – dagli addii di Boga e Hojlund. Il Napoli sarebbe disposto a spendere anche più di 30 milioni per far vacillare la resistenza dell’Atalanta. Il giocatore ha grandi ambizioni, vorrebbe giocare la Champions e ovviamente sarebbe anche attratto dalla prospettiva di lottare per lo scudetto".