Calciomercato Napoli: Kilman non si sblocca, virata su un centrale della nazionale croata

Calciomercato Napoli - Il Napoli è molto interessato al difensore centrale Josip Sutalo della Dinamo Zagabria si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. La virata sul 23enne croato sarebbe stata dettata dal fatto che i Wolves non intendono abbassare in alcun modo le pretese economiche per Kilman che viene valutato quasi 50 milioni.

