James Rodriguez-Napoli, Il Mattino: "Florentino Perez può aprire al prestito in chiusura di mercato"

Calciomercato Napoli - Che sia Mauro Icardi o Fernando Llorente, il Napoli resta concentrato sul mercato. La società di Aurelio De Laurentiis resta alla caccia di James Rodriguez, colombiano del Real Madrid, finito con prepotenza nei radar del club partenopeo. L'edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto della situazione a riguardo. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CN24:

"Dal radar degli obiettivi, invece, non è mai sparito James Rodriguez, pupillo di Carlo Ancelotti e rimasto ai margini del Real Madrid. L’Atletico si è defilato dalla corsa scegliendo Rodrigo, quindi il colombiano ha soltanto la proposta del Napoli per provare a rilanciarsi. Il Real potrebbe aprire al prestito proprio in chiusura di mercato e garantire al Napoli un numero 10 di assoluto spessore".